Санкт-Петербург, , 09:37 — REGNUM Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус не обнадёжил жителей Санкт-Петербурга теплой погодой в последние дни лета. Несмотря на то, что из-за туч выглянет солнце, рассчитывать на тепло 26 августа не приходится.

Дело в том, что в среду Северная столица окажется в тыловой, холодной части циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдут кратковременные дожди.

«Температура воздуха +18…+20 °C, по области +16…+21 °C. Ветер западный 4−9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст., что ниже нормы», — отметил специалист.

Добавим, в свою очередь, ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупреждает горожан о дождях, а местами ливнях и грозах.

«Ветер 5−10 м/с, при грозе порывистый. Будьте внимательны и осторожны», — прогнозируют синоптики.