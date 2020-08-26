Челябинск, , 09:33 — REGNUM В Челябинске ещё два человека стали почётным гражданами города. Такое решение приняли депутаты гордумы на своём одиннадцатом заседании, сообщает пресс-служба представительного органа.

В частности, звание «Почётный гражданин Челябинска» получил бывший глава областного ГУВД Юрий Луконин. Кроме того, его удостоен народный художник России Вардкес Авакян.

Добавим, решение об учреждении такого звания 8 сентября 1967 года принял исполком городского Совета депутатов трудящихся. Сейчас в городе насчитывается 63 почётных гражданина.