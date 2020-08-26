Москва, , 09:29 — REGNUM В Москве ко Дню города подготовили историческую программу. Москвичи и гости столицы увидят инсценировки сражений разных эпох, сообщается на портале градоначальника.

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На четырех площадках будет воссоздана атмосфера значимых исторических событий. Более 370 реконструкторов предстанут в образах разных эпох — от XVII до середины XX века.

Например, в парке Победы в Зеленограде представление реконструкторов посвятят обороне Москвы в 1941 году, а музей-заповедник «Коломенское» превратят в стрелецкую слободу XVII века.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году День города в Москве будут праздновать два дня — 5 и 6 сентября.

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