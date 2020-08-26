Вашингтон, , 09:55 — REGNUM Компания New Milford Motors из американского города Нью-Милфорд выставила на продажу Ford Mustang Shelby GT500, который участвовал в съёмках фильма «Я — легенда». Объявление о продаже размещено на интернет-площадке eBay.

Продавец хочет выручить за машину не менее 23,6 тыс. долларов (около 1,7 млн рублей). В объявлении указано, что пробег автомобиля равен 10 630 км, а выпущен он был в 2007 году.

В движение машину приводит 5,4-литровый мотор V8 производительностью 507 «лошадей» (651 Нм), который сочетается с 6-скоростной «механикой».

По данным продавца, в съёмках участвовали шесть идентичных Shelby GT500. При этом пять из них были разбиты во время съемочного процесса.

Ранее на онлайн-аукционе Bring a Trailer за 350 тыс. долларов был продан кабриолет Delahaye 175, одним из владельцев которого был певец Элтон Джон.

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