Москва, , 09:29 — REGNUM Министерство просвещения РФ запретило школам собирать с родителей учеников деньги на антисептики, санитайзеры и термометры. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Министр, отвечая на вопросы родителей, которые жаловались на поборы, заявил, что деньги на приобретение средств защиты от коронавируса должны идти из региональных бюджетов.

Также он сообщил, что снято требование, согласно которому в одной аудитории должно находиться не более 25 человек. Поэтому классы в школах делить не будут.

По словам Кравцова, новый учебный год начнётся, как и всегда, с 1 сентября.