Воронеж, , 09:27 — REGNUM 500 млн рублей выделено в Воронежской области на внедрение системы раздельного сбора мусора в 2020 году — 450 млн на эти цели направлено Воронежу, ещё 50 млн рублей получат Семилуки, сообщили в пресс-службе облправительства.

«Перечисление средств из областной казны будет произведено по линии департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области уже в ближайшее время. Одним из условий предоставления субсидий стала готовность муниципалитетов софинансировать данные мероприятия из местного бюджета», — уточнили в пресс-службе.

Деньги предполагается направить на оборудование контейнерных площадок, в том числе на закупку контейнеров, установку ограждений, оборудование подъездных путей, водонепроницаемого покрытия с уклоном для водоотведения.

Согласно планам властей, пилотный проект по внедрению раздельного сбора бытовых отходов планируется реализовать в Ленинском и Центральном районах Воронежа, а также в городе Семилуки и селе Девица Семилукского района. Также подготовительные работы запланированы Левобережном, Железнодорожном, Коминтерновском и Советском районах областного центра. Там систему раздельного сбора планируют внедрить до конца 2021 года, до конца 2024 года система должна заработать во всех районах области.