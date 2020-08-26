Москва, , 09:27 — REGNUM В Москве в июле 2020 года заключено 6758 договоров долевого участия в строительстве. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба управления Росреестра по Москве.

По сравнению с июнем 2020 года рост составил 4%. Тем не менее показателя июля 2019 года достичь не удалось — тогда он был выше на 11%.

Всего за семь месяцев 2020 года в Москве заключили 46 616 ДДУ — на 30% меньше, чем с января по июль 2019 года (66 901 соглашение).

Глава столичного управления Игорь Майданов отметил, что в июле показал рост именно рынок жилья, тогда как сделки с нежилой недвижимостью оказались на уровне предыдущего месяца. По его мнению, это означает эффективность господдержки и восстановление активности на рынке жилья.