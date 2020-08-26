Екатеринбург, , 09:25 — REGNUM Уральский медицинский университет начнёт учебный год в частичном дистанционном режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учреждения.

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Планируется, что все лекции студенты будут слушать в режиме онлайн. Практические занятия же будут проходить в очном формате, в небольших группах, чтобы не создавать большого скопления людей.

В стенах вуза студенты обязаны находиться в масках. Менять их стоит не реже одного раза в три часа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Уральском федеральном университете заявили, что планируют начать учебный год в смешанном режиме.

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