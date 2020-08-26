Саратов, , 09:41 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 26 августа коронавирус подтвержден у 11 877 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 95 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 7660 человек, за сутки — 77 пациентов. С момента начала наблюдений скончались 69 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых заболевших — 18 человек из числа контактных, в 77 случаях — заражение из неустановленных источников. Больше всего заболевших среди лиц старше 60 лет — 33 человека, четверо — несовершеннолетние.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 339,3 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,6 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 27 августа в Саратовской области возобновят деятельность предприятия общественного питания и образовательные учреждения.

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