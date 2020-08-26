Москва, , 09:19 — REGNUM В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) к 2025 году планируется построить более 35 км велодорожек, сообщили в Стройкомплексе.

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Большинство велодорожек будут вести к станциям метрополитена, у которых разместят бесплатные велопарковки. Также в Новой Москве появится сеть станций проката «Велобайк».

В настоящее время на территории ТиНАО обустроено около 26 км велодорожек площадью более 73 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, около станции «Филатов луг» в Новомосковском округе открылись велодорожка, велопарковка и велопрокат.

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