Белгород, , 09:18 — REGNUM В средней общеобразовательной школе №24 Белгорода имени Героя Советского Союза Ивана Петровича Крамчанинова на родительских собраниях обсудят время начала уроков для учеников. Это необходимо для того, чтобы понять, чем занять детей, если родители могут привезти ребёнка только к 08:00, а первый урок начнётся, например, в 09:30, рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор учреждения Вера Конюхова.

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Администрация школы готова обсудить с родителями возможности потокового прихода детей.

«На родительских собраниях мы всё это будем обговаривать. Кто-то, например, едет на работу и привозит ребёнка к первому уроку — мы должны понимать, сколько таких детей. Как их занять, где определить им место для пребывания, может быть они до начала своих уроков будут в библиотеке. Нужно всё обдумать, чтобы было всё рационально и понятно родителям», — поделилась планами Вера Конюхова.

В школе, несмотря на переполненность, — 500 учеников против проектных 275 — укладываются в расписание одной смены. Уже сформировано закрепление классов за кабинетами, составлено расписание, решается вопрос разделения детей на группы во время занятий по иностранному языку.

«У нас, например, учительской нет. Есть небольшой кабинет для учителей, из бывшей лаборантской. Сложности есть, но они решаемы, всё нужно просчитывать и обязательно со всеми участниками процесса. Мы так соскучились по реальному общению! Когда дети в школе — мы понимаем, какие у них успехи, какие проблемы, и им спокойнее», — говорит директор.

Основные рекомендации Роспотребнадзора в школе выполнили, есть термометры на три входа, туалетные принадлежности, антисептики. Нужно докупить ещё два переносных рециркулятора воздуха, пока в учреждении нет финансовой возможности повесить такое оборудование в каждом кабинете.

«Каждый год бывают какие-то особенности в учебном процессе. В прошлом году мы обсуждали в нашей Белгородской области новую региональную стратегию «Доброжелательная школа». Это нужно было прочувствовать, переболеть, понять и сначала нам принять, педагогическому составу, а потом уже дальше работать с родителями. А тут пандемия, такие условия, что ничего не отменишь. Нам придётся с этим жить, нужно всё обдумать и принять правильное решение», — убеждена Вера Конюхова.

Торжественная линейка состоится для первых, четвертых, девятых и 11-х классов. В каждой параллели по два класса, место на пришкольной территории позволяет провести праздник на открытом воздухе с соблюдением санитарных требований.