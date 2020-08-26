Белгород, 26 августа 2020, 09:18 — REGNUM В средней общеобразовательной школе №24 Белгорода имени Героя Советского Союза Ивана Петровича Крамчанинова на родительских собраниях обсудят время начала уроков для учеников. Это необходимо для того, чтобы понять, чем занять детей, если родители могут привезти ребёнка только к 08:00, а первый урок начнётся, например, в 09:30, рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор учреждения Вера Конюхова.
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Администрация школы готова обсудить с родителями возможности потокового прихода детей.
В школе, несмотря на переполненность, — 500 учеников против проектных 275 — укладываются в расписание одной смены. Уже сформировано закрепление классов за кабинетами, составлено расписание, решается вопрос разделения детей на группы во время занятий по иностранному языку.
Основные рекомендации Роспотребнадзора в школе выполнили, есть термометры на три входа, туалетные принадлежности, антисептики. Нужно докупить ещё два переносных рециркулятора воздуха, пока в учреждении нет финансовой возможности повесить такое оборудование в каждом кабинете.
Торжественная линейка состоится для первых, четвертых, девятых и 11-х классов. В каждой параллели по два класса, место на пришкольной территории позволяет провести праздник на открытом воздухе с соблюдением санитарных требований.