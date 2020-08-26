Киев, , 09:30 — REGNUM За минувшие сутки на Украине подтвердили 1670 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил 26 августа специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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По данным ресурса, в результате осложнений, вызванных заболеванием, за минувшие сутки скончались 36 человек, выздоровели 584 пациента.

Всего за время пандемии на Украине выявили чуть более 110 тыс. случаев заражения. Для 2354 человек заболевание оказалось смертельным.

Как сообщили в «РБК-Украина», лидер украинской парламентской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, заболевшая COVID-19, находится в тяжёлом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

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