Москва, , 09:17 — REGNUM Все школы до 1 сентября должны на своих сайтах опубликовать варианты меню, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

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"До 1 сентября все школы должны опубликовать варианты меню, чтобы родители и все видели, чем детей будут кормить», — сказал министр в ходе встречи с лидером «Справедливой России» депутатом Госдумы Сергеем Мироновым.

Кравцов также напомнил о решении выделить субсидии на организацию питания не только 57 регионам, которые изначально были в проекте, но и всем регионам.

«Мы необходимые деньги нашли, проблем здесь нет», — рассказал министр.

При этом, по словам Кравцова, есть школы, которые оказались не готовы организовать питание для детей, но их оказалось немного.

«Этих школ на 15 июля был 2,3 тыс., из них 400 малокомплектных школ. На сегодняшний момент 50% этих школ выполнили требования Роспотребнадзора. Там мы проблем не видим, и поэтому за счёт региональных денег кормление детей будет. В остальных школах организуют либо подвоз, либо кормление в соседних школах», — уточнил Кравцов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон об обеспечении учеников начальных классов горячим питанием.