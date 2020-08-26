Ташкент, , 09:14 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении ректора Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО) Анатолия Торкунова орденом «Дружбы», сообщили в пресс-службе главы государства.

Награда присвоена за личный вклад в укрепление отношений между Россией и Узбекистаном. Отмечается, что Торкунов плодотворно участвует в гуманитарном сотрудничестве на протяжении многих лет, а также поддерживает программы обмена студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Ташкенте открыли филиал МГИМО. Соглашение об открытии филиала подписано в октябре 2018 года во время визита Шавката Мирзиёева в Москву.

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