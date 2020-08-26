Магас, , 09:12 — REGNUM В урегулировании конфликта между двумя тейпами в Ингушетии принимают участие представители общественности, религиозных организаций и министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации. В ведомстве сообщили, что занимаются этим вопросом и члены примирительной комиссии при главе Ингушетии Махмуде-Али Калиматове.

«Примирением враждующих сторон занимаются имамы населенных пунктов и религиозные деятели, в частности города Сунжи и сельского поселения Аршты, а также представители духовенства других муниципальных образований Сунженского района, авторитетные общественники», — пишет интернет-газета «Ингушетия».

Накануне вечером, 25 августа, была проведена встреча с родственниками пострадавших в ходе межтейпового конфликта. Они заверили, что проведут разъяснительную работу среди молодежи.

Как сообщало ИА REGNUM, в ингушской станице Нестеровская 25 августа произошел конфликт, который перерос в драку с применением ножей и огнестрельного оружия. Пострадали девять ее участников, они доставлены в Сунженскую районную больницу.

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