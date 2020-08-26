Москва, , 09:12 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции 1389 пациентов. Об этом 26 августа сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

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"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1389 пациентов», — сказала она.

По словам Раковой, с начала распространения коронавируса в городе выздоровели 208 193 человека. Тем, кого выписали, предлагают стать донорами плазмы.