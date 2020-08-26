Хабаровск, , 09:36 — REGNUM В минздраве Хабаровского края рассказали, как будет проходить 1 сентября для школьников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляциях: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?», «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности – все новости»

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В этом году в крае откроется 381 школа. К занятиям приступят около 150 тыс. детей. Из них 17 тыс. первоклассников и около 6 тыс. учеников 11-х классов.

Однозначно, торжественные линейки в школах края проведут, но не для всех учеников. На линейках ждут первоклассников и будущих выпускников.

Какими будут праздничные мероприятия 1 сентября, руководство школ определяет самостоятельно, но с соблюдением санитарных норм: социальная дистанция, а родители должны быть в масках.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр столицы Колымы Юрий Гришан сказал, что в школах будет ступенчатое начало занятий — не будет единого начала уроков и перемен. Дети будут рассредоточены и в посещении столовой.