Тбилиси, , 09:09 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили семь случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом 26 августа было опубликовано на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране зафиксированы 1436 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Данных о выписанных в течение суток пациентах, болевших COVID-19, нет. Всего их 1150, или 80% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 18 пациентов. В карантине размещены 6018 человек, в стационаре — 249.

Стоит отметить, что в Грузии в муниципалитете Местиа в Сванетии локализован очаг распространения SARS-CoV-2. Там введен карантин, и медики проводят массовое тестирование населения на коронавирус.

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