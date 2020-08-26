Париж, , 09:05 — REGNUM Согласно данным, опубликованным службой общественного здравоохранения Франции, за последние 24 часа во Франции было зарегистрировано более 3000 новых случаев заражения SARS-CoV-2, передает BFM TV.

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Известно, что в стране за сутки выявили 3304 носителя SARS-CoV-2.

Эпидемия унесла жизни 30 544 человек во Франции, в том числе 20 038 человек в больницах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал повсюду в стране принять «четкие правила» для борьбы с распространением коронавируса.

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