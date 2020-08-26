Ирбит, Свердловская область, , 09:00 — REGNUM В Свердловской области 42-летний житель Ирбита осуждён за убийство двухлетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Суд установил, что преступление произошло 23 марта 2019 года. Гражданин налил себе в кружку алкоголь. Но двухлетняя внучка его сожительницы, играя, случайно опрокинула кружку на пол. В итоге лишившийся возможности употребить спиртное гражданин несколько раз ударил девочку о холодильник и шкаф, а затем схватил её за шею и нанёс ножом не менее 48 ранений. Девочка умерла.

Расправа произошла на глазах трёхлетнего брата ребёнка. А убийца должен был присматривать за детьми, пока их мать находится на работе. Свердловский областной суд назначил Александру О. 19 лет в колонии строгого режима. Затем его свобода будет ограничена на год.