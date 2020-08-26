Москва, , 09:00 — REGNUM В Москве 26 августа ожидается до 21 градуса тепла, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация обусловится прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой кучево-дождевых облаков и порывистым ветром, что освежит воздух до многолетней нормы конца августа», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Воздух в Москве прогреется до 21 градуса тепла, в Московской области — до 23 градусов. Ветер порывистый, его скорость будет достигать 9 м/с.

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