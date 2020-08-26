Пермь, , 08:59 — REGNUM В Пермском крае в ближайшее время создадут Единую карту жителя региона. Весной 2021 году планируется пилотный запуск проекта, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Займется разработкой информационной системы для запуска электронного социального проекта министерство информационного развития и связи Прикамья. Прототип и функционал Единой карты должен быть разработан до конца 2020 года.

Специалисты создадут виртуальную карту, которую можно будет хранить на мобильном устройстве. Базой хранения пластикового аналога станет банковская карта.

«Единая карта жителя Пермского края станет персональным электронным ключом к городской инфраструктуре, сервисам и дисконтной программе. Это больше, чем три в одном. Карта позволит удобно и безопасно получать услуги без предоставления большого количества подтверждающих документов. Нашим жителям необходимо такое высокотехнологичное решение», — сказал врио главы региона Дмитрий Махонин.