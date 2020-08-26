Сухум, , 09:11 — REGNUM В селе Лабра Очамчырского района Абхазии с 25 августа объявлен карантин. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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По данным ведомства, причиной для такого решения стало то, что в этом населенном пункте за короткое время выявили пять случаев заражения коронавирусом. Карантин решено ввести на 14 дней.

«Руководство министерства здравоохранения, государственная санитарно-эпидемиологическая служба приняли решение о введении карантина в селе Лабра на 14 дней. У части жителей села на данный момент взяты анализы на коронавирус», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, 25 августа в минздраве Абхазии сообщили о смерти 52-летнего жителя села Лабра, у которого выявили COVID-19. Он две недели пытался лечиться дома и не обращался к врачам. Когда состояние стало критическим, его родственники связались с медиками, но они уже не смогли помочь.