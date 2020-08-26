Ставрополь, , 09:00 — REGNUM Страховые выплаты получили на Ставрополье 85 сотрудников лечебных учреждений, заразившиеся коронавирусной инфекцией в процессе работы с пациентами с COVID-19. Каждому из них начислено единовременное пособие в размере 1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 26 июля в пресс-службе губернатора края.

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Напомним, в конце апреля дума Ставрополья приняла закон об осуществлении страховых выплат медработникам, заразившимся коронавирусом при исполнении должностных обязанностей. Пособия выплачиваются из краевого бюджета.

В пресс-службе губернатора также сообщили, что на Ставрополье с начала пандемии более 34,5 тыс. медработников получили надбавки за участие в оказании помощи пациентам с COVID-19. Общая сумма выплат к настоящему времени составила 890 млн рублей.