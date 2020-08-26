Уфа, , 09:11 — REGNUM 33 человека, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба главы региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республике было выявлено 7634 факта заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 6820 человек, в том числе 47 граждан в минувшие 24 часа.

Отмечается, что 75 человек получают лечение в больницах, а 711 — на дому.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии с 1 сентября детские сады начинают работать в штатном режиме.

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