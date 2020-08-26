Махачкала, , 08:59 — REGNUM Республиканская клиническая больница (РКБ) в Дагестане возобновила прием пациентов с коронавирусом и подозрением на него. Сделано это в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в республике, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе минздрава региона.

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Под инфекционный госпиталь в РКБ перепрофилирован весь терапевтический корпус, а это 620 коек. Плановая госпитализация больных терапевтического профиля в медучреждении временно приостановлена. На период перепрофилирования указанного корпуса плановую медицинскую помощь пациентам будут оказывать другие лечебные учреждения республики.

В минздраве подчеркнули, что медицинский персонал РКБ обеспечен в полном объеме средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими растворами. По данным ведомства, больница также оснащена необходимым медоборудованием, в том числе современным компьютерным томографом, и препаратами для лечения пациентов с COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, дагестанская РКБ одной из первых в регионе начала прием пациентов с коронавирусом. Для этого в медучреждении были перепрофилированы около 10 отделений. Однако к концу первой декады июля в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в республике больница вернулась к работе в штатном режиме и возобновила плановую госпитализацию.