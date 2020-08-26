Киншаса, , 08:50 — REGNUM В правительстве Демократической Республики Конго (ДР Конго) заявили, что признанная крупнейшей в мире вспышка кори в стране, жертвами которой стали более 7000 детей, закончилась. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление министра здравоохранения ДР Конго Этени Лонгондо на пресс-конференции в столице страны Киншасе.

Министр назвал ДР Конго свободной от кори, хотя международные эксперты в области здравоохранения еще не подтвердили это заявление, которое было сделано после окончания масштабной кампании вакцинации, охватившей по меньшей мере 18 млн детей в прошлом году.

Усилиям по прекращению распространения кори в ДР Конго препятствовали недостаточные ресурсы системы здравоохранения, а также вооруженные конфликты. Эксперты в области здравоохранения уверены, что фактическое число жертв эпидемии кори может быть намного выше, поскольку многие случаи остаются незарегистрированными.

В Демократической Республике Конго в течение последнего десятилетия наблюдались повторяющиеся вспышки кори, но в июне прошлого года число заражений значительно возросло и быстро захлестнуло недостаточно обеспеченную ресурсами систему здравоохранения страны.

За последний год медицинские работники ДР Конго одновременно боролись с корью, циркулирующим полиовирусом вакцинного происхождения (цПВВП), холерой, коронавирусом, двумя эпидемиями Эболы и бубонной чумой. Эта задача осложняется из-за слабой инфраструктуры страны и многочисленных конфликтов.