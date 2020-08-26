Тбилиси, , 09:09 — REGNUM При повторном заражении коронавирусом организм человека лучше сплавляется с инфекцией. Об этом, как сообщает «Общественное телевидение», 25 августа рассказала журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

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Ее попросили прокомментировать сообщения о том, что коронавирус был обнаружен у людей, которые ранее переболели COVID-19. Врач отметила, что пока еще неизвестно точно, как формируется иммунитет от коронавируса, но есть общие тенденции для инфекционных заболеваний.

«В целом, это закон инфекционного процесса, когда после перенесенного заболевания повторное инфицирование, определенно, протекает легче, поскольку у организма уже есть, скажем так, нейтрализирующие антитела», — сказала Эзугбая.

Стоит отметить, что Тбилисская инфекционная больница с 21 августа не принимает для лечения в стационаре пациентов с COVID-19 и ВИЧ. Врачи заявили, что невозможно создать приемлемые условия для больных из-за неисправности системы вентиляции. После этого больнице выделили деньги, и приём первых пациентов планируется начать через несколько дней.

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