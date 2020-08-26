Москва, , 08:39 — REGNUM Швейцарская компания по производству шоколада Lindt не имеет качественных различий в составе своей продукции, который реализуется как на территории России, так и Европейского союза. Об этом сообщает компания «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)».

«Мы используем одни и те же ингредиенты единообразного качества для производства продукции, как поставляемой в Россию, так и предназначенной для продажи в других странах», — сообщили ТАСС в компании.

Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении швейцарского производителя шоколада Lindt.

В ведомстве заявили, что качество шоколада, производимого в России, уступает продукции компании, продаваемой в Западной Европе. Ответчиком в этом деле выступает российское подразделение Lindt ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)».

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