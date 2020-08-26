Магас, , 08:39 — REGNUM Конфликт со стрельбой, в котором пострадали девять человек, произошедший накануне, 5 августа, в Ингушетии, произошел из-за бытовой ссоры между сотрудниками фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).

По данным интернет-газеты «Ингушетия», поводом для конфликта послужила грубость, которую позволил себе пару месяцев назад сторож ФАП в сельском поселении Аршты в отношении одной из сотрудниц. Та пожаловалась мужу, он пришел и разобрался со сторожем.

«Конфликт был исчерпан, местные жители забыли о неприятном случае, все успокоились. Но приехала молодежь, которая опять подняла все это, начали драку вчера», — сообщил представитель муниципалитета интернет-изданию.

Он также опроверг первоначально появившуюся информацию о том, что участники конфликта разбирались из-за должности в администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в ингушской станице Нестеровская произошел конфликт между представителями двух тейпов, который перерос в драку со стрельбой и поножовщиной. В результате три человека получили огнестрельные ранения, еще семеро — колото-резаные раны. Пострадавших доставили в больницу города Сунжа.

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