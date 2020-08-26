Москва, , 08:39 — REGNUM В Москве в культурных центрах 29 и 30 августа пройдут Дни открытых дверей. Мероприятия проводят 77 учреждениях культуры, сообщается на портале мэра столицы.

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В эти дни все желающие могут запустить квадрокоптер, побывать на экскурсиях, поучаствовать в мастер-классах и квестах, послушать лекции и концерты.

Все мероприятия бесплатные, но на некоторые из них необходима предварительная регистрация. Дни открытых дверей в культурных центрах Москвы проводятся четвертый год.

Как сообщало ИА REGNUM, культурные центры Москвы начали свою работу с 1 сентября 2017 года.

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