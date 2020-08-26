Самара, , 08:39 — REGNUM Свыше 900 граждан Узбекистана вывезли на родину с железнодорожной станции Кинель Самарской области. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, 25 августа более 900 мигрантов были отправлены в Узбекистан специальным поездом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 21 августа в Кинельском районе Самарской области правительство региона развернуло временный палаточный лагерь для граждан Узбекистана, которые стихийно прибыли на станцию Кинель, чтобы отправиться к себе на родину.

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