Пермь, , 08:36 — REGNUM В Пермском крае вакцинация от гриппа пройдет с 1 по 30 сентября. Министр здравоохранения Оксана Мелехова подчеркнула, что иммунизация должна пройти массово и в сжатые сроки, сообщает издание business-class.su.

Планируется привить 60% населения. Для этого количество процедурных кабинетов увеличат вдвое.

Привить планируют 60% населения региона, для этого в два раза увеличили количество прививочных кабинетов. Об этом министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала во время заседания Совета глав муниципальных районов региона.

По данным минздрава, в настоящее время в Прикамье эпидпорог превышен на 26%, отмечен рост заболеваемости ОРВИ. Во время осеннего эпидсезона будут циркулировать сразу несколько инфекций.

«Будет такой коктейль из четырех инфекций: коронавирусной, гриппа, ОРВИ и инфекций, вызывающих внебольничные пневмонии. Такой коктейль потребует более мощных ресурсов здравоохранения», — сказала Мелехова.

Пройти вакцинацию от гриппа можно по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Предполагается иммунизация населения в детсадах, школах, торговых центрах, мобильных комплексах. Одновременно с прививкой от гриппа будут предлагать и прививку от пневмококка.

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