Ла-Пас, , 08:30 — REGNUM 110 999 фактов заражения новым коронавирусом подтверждено в Боливии за весь период наблюдений за ситуацией с пандемией, сообщается на странице в Twitter минздрава.

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За сутки в республике зарегистрирован еще 851 носитель этого вируса, а также 86 летальных исходов от COVID-19. Всего в Боливии от осложнений при указанном заболевании скончались 4664 человека.

В сообщении отмечается, что 48 875 пациентам удалось выздороветь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Боливии объявили о продлении карантинного режима в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции.

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