Ставрополь, , 08:30 — REGNUM Школы Ставрополья ограничат участие родителей в линейках в День знаний из-за ситуации с коронавирусом. Такая возможность будет предоставлена лишь одному из родителей первоклассников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края.

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Готовность образовательных учреждений Ставрополья к новому учебному году накануне, 25 июля, в ходе рабочей встречи обсудили глава субъекта Владимир Владимиров и министр образования края Евгений Козюра. По словам последнего, в настоящее время приемку прошли все 1787 образовательных организаций региона, в систему которых входят школы, детские сады и структуры дополнительного образования.

Власти Ставрополья решили, что для снижения эпидемиологических рисков общая численность участников школьных линеек 1 сентября в этом году не может превышать 120 человек, а длиться линейка должна не больше получаса.

«Минобразования края даны рекомендации школам ограничить участие родителей в линейках — такая возможность предоставляется лишь для одного из родителей первоклассников. Обязательное условие на линейках — ношение защитной маски», — сказано в сообщении.

Козюра также доложил, что готовность образовательных учреждений Ставрополья была обеспечена уже к 17 августа. В частности, в организации переданы более 22 тыс. рециркуляторов для обеззараживания воздуха и почти 10 тыс. бесконтактных термометров. Кроме того, до 29 августа тестирование на COVID-19 пройдут почти 32 тыс. работников школ края.