Москва, , 08:27 — REGNUM Количество заявлений на поступление медицинские колледжи Москвы в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросло в два раза. На рост числа желающих стать медиками повлиял коронавирус, сообщается на портале мэра столицы.

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Медицинскими работниками захотели стать около 40 тысяч абитуриентов. Возраст абитуриентов увеличился до 66 лет. В 2019 году самому старшему было 48 лет.

Самая популярная специальность — «Сестринское дело», заявление на нее подали почти 70% абитуриентов. На втором месте — «Лечебное дело» (более 17%) и «Акушерское дело» (почти 6%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря медицинским работникам в России сохранены многие тысячи жизней.

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