Екатеринбург, , 08:23 — REGNUM Свердловский областной суд отменил приговор четверым сотрудникам полиции из Каменска-Уральского. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Полицейские обвинялись в превышении должностных полномочий с применением насилия. Пострадавшими от их действий были названы подростки. Ранее сотрудники были признаны виновными в данном преступлении и осуждены к лишению свободы. Также Синарский райсуд лишил их специальных званий.

Приговор был обжалован всеми сторонами. В итоге облсуд отменил его. Дело возвращено прокурору для устранения недостатков.