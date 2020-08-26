Магадан, Магаданская область, , 08:42 — REGNUM Власти Магадана рассказали, как школы и детские сады будут работать в пандемию коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Читайте также: Онищенко предупредил об эпидемиологической угрозе в новом учебном году

Мэр столицы Колымы Юрий Гришан сказал, что в школах будет ступенчатое начало занятий — не будет единого начала уроков и перемен. Дети будут рассредоточены и в посещении столовой.

«Все школы приняты, запланированные задачи выполнены, подписаны акты готовности. Линейки пройдут с соблюдением всех мер санитарной безопасности, по возможности, на открытом воздухе. Городские школы готовы к обеспечению детей горячим питанием, укомплектованы необходимые штаты. Работники пищеблоков в обязательном порядке при работе будут использовать защитные маски, перчатки. Учителям и детям разрешается не носить маски», — пояснил градоначальник.

В случае, если в классе будет выявлен заражённый коронавирусом, то класс уйдёт на дистанционное обучение.

С 1 сентября бесплатным горячим питанием будет обеспечено около 5 тыс. учеников начальной школы.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году гражданам России в большей степени будут угрожать новые штаммы вируса гриппа, чем заболеваемость COVID-19, вызванная распространением нового коронавируса, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия»).