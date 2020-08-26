Каракас, , 08:20 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Венесуэле увеличилось до 41 158, включая факты, зафиксированные за последние сутки — 820, сообщила венесуэльский вице-президент Дельси Родригес в эфире телеканала Venezolana de Television.

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Также за истекшие 24 часа от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, в стране умерло шесть человек, а с начала пандемии — 348 пациентов.

Кроме того, вице-президент отметила, что в медучреждениях Венесуэлы и на домашнем карантине прибывают 8 800 больных с коронавирусной инфекцией, из них 86 — помещены в отделения интенсивной терапии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире за сутки было зарегистрировано 4056 летальных исходов при COVID-19.

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