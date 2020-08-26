Алма-Ата, Казахстан, , 08:19 — REGNUM Руководитель организованной преступной группы (ОПГ) по изготовлению фальшивых денег в Алма-Ате приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщили в комитете по финансовому мониторингу Казахстана.

Судом установлено, что ОПГ организовала подпольный цех по изготовлению поддельных банкнот национальной валюты Казахстана. Во время обысков обнаружен ноутбук, цветной принтер, специальная бумага с водяными знаками, флаконы с красками, цифровые файлы купюр, а также поддельные деньги на сумму 220 тыс. тенге ($526).

Двое организаторов работы подпольного цеха признаны виновными в изготовлении, хранении, перемещении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг. Один из них получил пять лет лишения свободы, второй — три года и шесть месяцев.

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