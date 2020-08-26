Севастополь, , 08:16 — REGNUM Школа № 60 в Севастополе готова к началу учебного года с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом 26 августа сообщил сотрудник этого учебного заведения в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

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По его словам, 1 сентября школа откроет свои двери более чем 750 ученикам. Учебный год начнется в очном режиме. При этом все рекомендации Роспотребнадзора учтены и выполняются. Школьников разделят на три потока (начало уроков в 8:00, 8:15 и 8:30 часов), а за каждым классом будет закреплен свой кабинет. В школе есть четыре корпуса, которые не соединены между собой коридорами, поэтому ученики разных классов не будут пересекаться между собой на переменах. Все уроки будут проходить в очном режиме, а кружки и другая внеурочная деятельность — в дистанционном формате. Уроки физкультуры будут проходить на улице.

Отмечается, что каждое утро на входе в школу будет проходить термометрия. Здесь будут находиться три дежурных учителя, которые в случае выявления детей с признаками ОРВИ оперативно их изолируют в специально подготовленный для этого бокс, и оповестят родителей. Родителей в школу допускать не будут.

Сообщается, что учебное заведение закупило в достаточном количестве дезинфицирующие средства и оборудование, как для уборки помещений, так и для обработки руки.

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