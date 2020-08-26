Иркутск, , 08:13 — REGNUM В Иркутской области насчитывается более двух тысяч образовательных организаций, все они готовы к открытию 1 сентября. В восьми учреждениях продолжается плановый капитальный ремонт, дети распределены по другим школам и детсадам. Такие данные сегодня, 26 августа, по итогам видеоконференции, которую накануне провела заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, сообщает официальный сайт областного правительства.

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Чтобы подготовить образовательное учреждение к новому учебному году (провести текущий и капитальный ремонт, обеспечить пожарную безопасность, осуществить антитеррористические и санитарно-эпидемиологические мероприятия, приобрести оборудование пищеблоков для организации горячего питания учеников), из бюджетов разных уровней и внебюджетных средств учреждений было израсходовано 1 млрд 490 млн рублей.

«Первого сентября образовательные организации начинают работу в штатном режиме. При этом первоочередной задачей остается безопасность детей», — пояснила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

По её словам, в связи с распространением коронавируса в школах постарались максимально развести потоки учеников по времени начала и окончания занятий. Помимо этого, за каждым классом будет закреплён свой кабинет, где будут проходить уроки с учителями-предметниками.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ситуация с распространением коронавируса в Иркутской области остается достаточно напряженной. Это обстоятельство внесло свои коррективы в начало учебного года: торжественные линейки в День знаний пройдут на улице для 1-х и 11-х классов. Остальные учащиеся будут распределены по кабинетам. Там для них проведут классные часы.

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Из других новшеств — учеников 1−4-х классов бесплатно обеспечат горячим питанием.

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