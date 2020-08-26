Саратов, , 08:13 — REGNUM С 27 августа в Саратовской области возобновят деятельность предприятия общественного питания и образовательные учреждения. Соответствующее поручение дал губернатор Валерий Радаев на координационном совете по противодействию распространения коронавируса.

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Глава области поручил председателю правительства Александру Стрелюхину подготовить, согласно предписанию Роспотребнадзора, соответствующий документ. Открыть предприятия общепита предполагается при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований. Проведение в них массовых мероприятий (банкеты, свадьбы, дискотеки) пока под запретом.

ИА REGNUM напоминает, режим самоизоляции в Саратовской области для лиц старше 65 лет продлен до 7 сентября.

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