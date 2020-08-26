Абакан, , 08:06 — REGNUM По состоянию на 26 августа в Хакасии коронавирус выявлен у 3326 человек. За последние сутки подтверждено 18 случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

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Прошёл лечение и выздоровел 31 пациент, за весь период вылечились 3048 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за всё время скончались 37 пациентов с коронавирусом.

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