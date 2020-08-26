Нур-Султан, , 08:03 — REGNUM В Казахстане по состоянию на 26 августа выявлено 107 075 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 173 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

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Наибольшее число случаев заражения выявлено в Алма-Ате — 14 129, Нур-Султане — 13 763, Атырауской области — 10 862, Карагандинской области — 9997, Восточно-Казахстанской области — 8064.

По состоянию на 26 августа в республике выздоровели 93 990 человек, в том числе 585 — за последние сутки, скончались — 1523 человека.

Всего за период с 1 августа в Казахстане было зарегистрировано 23 543 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (+781 за сутки), выздоровел 4901 человек (+351 за сутки), умерли 268 человек (+7 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, лаборатории Казахстана выявили 104 902 случая заражения коронавирусом, в том числе 184 — за минувшие сутки.

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