Кызыл, , 07:56 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки специалисты выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев достигло 6730.

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Наибольший суточный прирост зарегистрирован в Дзун-Хемчикском районе, где выявлено сразу шесть носителей. В Кызыле и Монгун-Тайгинском районах положительными оказались по четыре теста. Также диагноз подтвердился у жителей Бай-Тайгинского, Кызылского и других районов.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 37 пациентов, в том числе после подтверждения диагноза методом лабораторного тестирования — 32. За весь период выздоровели 6262 человека с лабораторно подтвержденным диагнозом», — добавили в минздраве.

В стационарах Кызыла в тяжёлом состоянии находятся 59 пациентов. 11 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Напомним, в республике ранее от COVID-19 скончались 77 человек.

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