Пермь, , 07:54 — REGNUM Население Перми предупредили о строительной пыли в городе. Наличие пыли в воздухе связано с ремонтными работами в Компросе, сообщает Фонд капремонта Пермского края.

На Комсомольском проспекте со стен домов рабочие убирают штукатурку с применением аппаратов высокого давления. В результате становится очень пыльно. Напомним, на Компросе проводится масштабная реконструкция. Магистраль основательно готовят к 300-летию Перми (2023 году).

Пыльные работы в районе домов 31а, 33 и 35 запланированы до 28 августа. Жители уже почувствовали дефицит чистого воздуха. В соцсетях они делятся комментариями, что подышать свежим воздухом не получается, весь Компрос в пыли.

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