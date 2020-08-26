Иркутск, , 07:53 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 26 августа, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 16 510 человек, причём 76 добавились только за последние сутки.

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От COVID-19 скончался ещё один пациент. В инфекционных отделениях стационаров лечатся 638 пациентов, из них 34 человека болеют тяжело. Выздоровели 14 038 человек. Общее число погибших с SARS-CoV-2 составляет 264 человека.

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