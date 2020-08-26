Токио, , 07:51 — REGNUM В Японии компания Bonac Corp. заявила о старте клинических испытаний на людях препарата от COVID-19, сообщает агентство Kyodo.

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Компания Bonac Corp., совместно с Институтом здравоохранения и наук об окружающей среде префектуры Фукуока, разработала 72 тестовых варианта лекарства от респираторного заболевания, вызванного коронавирусом. 10 из них показали эффективность в снижении репликации коронавируса (размножении вируса внутри организма).

Среди этих 10 вариантов отобрали 3, которые могут быть эффективны при небольших дозах. Компания выберет один вариант посредством доклинических испытаний и в 2021 году начнет клинические испытания с участием людей.

Bonac Corp. намерена создать лекарство, которое сможет расщеплять геномную РНК коронавируса и способствовать возникновению у пациента антител к SARS-CoV-2.