В России продолжается борьба с коронавирусом. Регионы РФ постепенно смягчают или отменяют ограничения, но продолжают находиться в режиме повышенной готовности.

К концу августа 2020 года число выявленных случаев заражения коронавирусом в РФ перевалило за 960 тысяч. Однако, как утверждают в Роспотребнадзоре, ситуация находится на контроле.

Ожидается, что вскоре в общем доступе окажется изобретённая российскими учёными вакцина.

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