В школе № 60 Севастополя все уроки будут проходить в очном режиме
Школа № 60 в Севастополе готова к началу учебного года с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом 26 августа сообщил сотрудник этого учебного заведения в интервью корреспонденту ИА REGNUM.
По его словам, 1 сентября школа откроет свои двери более 750 ученикам.
Школы Приангарья начинают работать в штатном режиме
В Иркутской области насчитывается более двух тысяч образовательных организаций, все они готовы к открытию 1 сентября. В восьми учреждениях продолжается плановый капитальный ремонт, дети распределены по другим школам и детсадам. Такие данные сегодня, 26 августа, по итогам видеоконференции, которую накануне провела заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, сообщает официальный сайт областного правительства.
Чтобы подготовить образовательно учреждение к новому учебному году (провести текущий и капитальный ремонты, обеспечить пожарную безопасность, осуществить антитеррористические и санитарно-эпидемиологические мероприятия, приобрести оборудование пищеблоков для организации горячего питания учеников) из бюджетов разных уровней и внебюджетных средств учреждений было израсходовано 1 млрд 490 млн рублей.
В Саратовской области открывают образовательные учреждения и общепит
С 27 августа в Саратовской области возобновят деятельность предприятия общественного питания и образовательные учреждения. Открыть предприятия общепита предполагается при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований. Проведение в них массовых мероприятий (банкеты, свадьбы, дискотеки) пока под запретом.
В Хакасии выявили 18 новых носителей коронавируса
По состоянию на 26 августа в Хакасии коронавирус выявлен у 3326 человек. За последние сутки подтверждено 18 случаев заражения.
Ещё один житель Иркутской области скончался от COVID-19
Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 25 августа, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 16 510 человека, причём 76 добавились только за последние сутки.
От COVID-19 скончался ещё один пациент.